Таки подымаем ваше настроение, друзья!😁

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Многие бедные мужья раньше были богатыми холостяками.

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Вопрос в соцсетях:

«На прошлой неделе впервые отвели своего Сему в детский сад. Посоветуйте, стоит ли забирать?»

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«Что-то 17-й год не задался, 18-й определенно должен быть лучше», — наивно думали люди ровно сто лет тому назад.

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Удивительно, но учить жизни меня пытаются те, кто сами впервые живут.

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Софочка не поменяла прическу. И тут Сема понял, что не такие уж у нее и серьезные проблемы. Ноет просто.

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Идеальное расставание:

— Сема, я ухожу от тебя.

— О, на эту тему есть классный анекдот!

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Даже Гай Юлий Цезарь, который мог делать несколько дел одновременно, — лох на фоне водителя одесской маршрутки.

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Если ты весишь 100 кг на Земле, то на Марсе это всего 38 кг. И тут Сарочка поняла, что она не толстая, она просто не на той планете…

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Рожденный ползать — в разведке пригодится.

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В Одессе.

— Мадам Циперович, и скоко это, страшно сказать, будет мине стоить?

— Для вас, Семен Израилевич, это бесплатно!

— М-м-м… Звучит дороговато.

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У Сары сильная ангина. Так жалко ее, бедняжку. По глазам вижу — хочет поскандалить, а орать не может.

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Производители 3D-прин­теров просят покупателей не печатать 3D-принтеры.

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Сема сделал четыре дела одновременно: открыл минералку, умылся, помыл пол, довел кота до инфаркта.

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